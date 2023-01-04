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【機迷熱話】Epic Games CEO暗示　《Fortnite》有望今年重返蘋果iOS平台

科技 13:15 2023/01/04

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近日Epic Games行政總裁Tim Sweeney就在Twitter上發文，暗示《Fortnite》或將於2023年回歸iOS平台。

蘋果（Apple）與遊戲開發商Epic Games因應用程式抽成爭議而對簿公堂，法律戰更促使Epic Games旗下的遊戲《要塞英雄（Fortnite）》被迫從App Store下架，引發外界關注。隨著《Fortnite》在App Store 平台下架至今將近三年時間，近日Epic Games行政總裁Tim Sweeney就在Twitter上發文，暗示《Fortnite》或將於2023年回歸iOS平台。

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Tim Sweeney日前在Twitter上，發布一句「Next year on iOS！」，並附上一張《Fortnite》遊戲主角抬頭望向空中綻放2023年煙火的圖片。外媒9To5Mac報道就提及，外界認為此舉是暗示《Fortnite》將於2023年回歸iOS平台。

事實上，日前彭博社報道曾指出，為符合歐盟《數位市場法》規定，蘋果正準備對App Store 進行大幅改革，未來將開放允許iPhone跟iPad用戶，使用第三方App商店下載安裝軟件，並有望在iOS 17系統登場時推出。屆時《Fortnite》就可透過從第三方應用商店上架的方式，重返iOS平台。

【反壟斷】傳蘋果允許iOS安裝第三方應用商店　應對歐盟新規定

責任編輯：曾曉汶

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