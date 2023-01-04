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【中國開關】野村：內地3日新年假期出遊數據並不理想　料全面復常之路仍然痛苦及顛簸

宏觀解讀 11:41 2023/01/04

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【中國開關】野村：內地3日新年假期出遊數據並不理想　料全面復常之路仍然痛苦及顛簸

內地逐步復常，野村指，內地部分大型城市及區域的首波確診高峰已出現，亦見流動性逐步恢復，但3日的新年假期出遊數據並不理想，反映距離全面復甦仍有一大段距離。

內地新年假期本地遊數目及收入分別增長0.4%及4%，較去年十月初國慶假期的收縮18.2%及26.2%明顯改善，但改善亦有可能與低基數效應有關，而且本地遊數目及收入較2019年疫情前仍低57.2%及64.9%，是逾兩年來最差的數據。日均本地遊數目較2022年低26.9%，較疫情前低54.3%，因此該行預期，內地全面復常之路仍然痛苦及顛簸。

野村指，據交通運輸部數據估計，今年新年假期使用鐵路進行本地遊的日均客運量約530萬，為2022年的73.1%，2021年的63.4%，2020年的61%，2019年的45.7%。

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編輯：陳韻妍

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