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善用投資拉近社會「數碼距離」

股市 12:00 2023/01/10

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我們習慣連接數碼網絡，但實際上全球仍有約三分之一人口無法使用互聯網。「超級連結」與「數碼貧困」人士之間的「數碼距離」不斷擴大，無法使用全球資訊網會對教育、就業、醫療護理、創業等產生嚴重影響，亦會阻礙經濟增長，加深社會和全球不平等的現象。

由基礎建設到網絡金融服務

就數碼距離帶來的社會問題，投資者可發揮其影響力，把資金投入各行各業的公司，協助應付挑戰和收窄隔閡。問題的核心是讓人接觸到科技和建立連線所需的基建。雖然智能手機和數碼設備的實際成本正在降低，但上網服務仍然極為昂貴，尤其在一些發展中經濟體。

這正好是英國電訊公司Helios Towers等公司在做的事，該公司在非洲國家建造和營運訊號塔，為缺乏或沒有固網基建地區的人口和企業，提供所需的語音和數據服務。歐洲方面，Infrastrutture Wireless Italiane （INWIT） 為農村地區提供連線服務，並在疫情期間協助醫院開發遙距護理。

連結網絡後，我們仍然需要提供各類服務，直接協助那些服務水平低下的群體。例如，全球近四分之一人口沒有銀行賬戶，印尼Bank Rakyat等公司便提供通過智能手機使用的數碼銀行服務，協助大眾建立和發展業務，為他們和家人帶來更佳財務前景，並為國家經濟增長作出貢獻。而Square等支付服務供應商投入市場，使更多微型企業接受網上支付和卡付款，讓賣家擴大業務規模，改善經濟能力。

數碼知識需並駕齊驅

存在數碼距離的，不單只是新興市場。美國約有2,400萬人無法使用高速互聯網，還有更多人或因為缺乏數碼知識而無法上網。讓人們擁有足夠技能使用科技也是關鍵所在。世界經濟論壇預測，到了2030年，十分之九的職位將需要數碼技能，但即使在歐洲，仍有近半人口（42%）缺乏基本的數碼技能。

全球投資需求 / 投資數碼轉型 達致金融共容

政府和企業需要共同努力，協助推動數碼轉型，例如投資升級和擴大數碼基礎設施、實施監管以建立競爭市場及確保互聯網用戶安全，同時投資教育和數碼技能。

支持在這些領域營運的公司，是投資者可以參與縮窄數碼距離的方式之一，同時亦可獲得財務回報。只有創造連繫更緊密的世界，我們才能達到數碼平等，促成更強大的企業家精神、金融共容，最終推動全球經濟步向更強大及更可持續的未來。

撰文 : Anne Tolmunen 安盛資產管理投資組合經理

欄名 : 投資洞見

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