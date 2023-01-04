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美眾院議長懸而未決 麥卡鍚3度闖關失敗

環球政治 11:12 2023/01/04

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美國國會周二（3日）開始換屆，參眾兩院新任議員宣誓就任。眾議院需要重新選出議長，雖然共和黨重新成為多數黨，但仍無力決定議長誰屬。共和黨眾院黨領袖麥卡錫經過3輪投票後始終未能當選，使眾院百多年來多數黨首次需要重新投票選出議長。

美眾院議長之位有暗湧 麥卡錫讓步仍未夠拉攏支持 【下一頁】

共和黨在中期選舉後已手握眾議院222個議席，即使有4名黨友不支持，麥卡錫（Kevin McCarthy）亦理應順利當選。但他在周二的3輪投票中，均未能取得218票支持，使他無法順利取代佩洛西（Nancy Pelosi）成為議長。眾院將在周三（4日），繼續議長選舉投票。

麥卡錫最大阻力來自黨內極右勢力，前兩輪共19黨友未有支持，反而選擇麥卡錫長年盟友﹑俄亥俄州眾議員喬丹（Jim Jordan），第3輪更增至20人反對。反觀民主黨團結一致，212席3輪全數投予新任眾院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）。

今次亦是眾議院在過去100年來，有多數黨無法選出議長。麥卡錫周二重申，自己不會退出角逐議長，認為發展最終會倒向有利他的方向。麥卡錫支持者批評反對人士是「政治恐怖份子」，帶領共和黨邁向自毀，並幫助總統拜登（Joe Biden）在24年成功連任。

美航空公司出動免費機票 鼓勵收養幼貓 【下一頁】

美媒指出，麥卡錫無法順利當選議長不止為共和黨重掌眾議院蒙上陰影，更反映黨內分裂愈發嚴重，特別是與前總統特朗普（Donald Trump）關係密切的極端保守人士。

即使特朗普及派系有影響力眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）亦表明，支持麥卡錫成為議長，仍不足扭轉部分共和黨眾議員心意。

周二的3輪投票後，特朗普對麥卡錫支持度亦似乎有所緩和。當受訪時被問及是否繼續支持麥卡錫時，特朗普避而不談，只說很多人打電話來要求獲得他支持，就看事情如何發展。

如果眾議院一直未能選出議長，新任眾議員便無法宣誓就任，因為程序在議長監督下完成。

同日的參議院便一切順利，由於民主黨維持多數黨，他們順利選出華盛頓參議員默里（Patty Murray）成為署理議長，成為史上首位女性擔任此職位。

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責任編輯：吳漢培

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