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【電池股】中資電池製造商的市場份額躍升、三大廠佔全球逾50%　韓國三巨頭市佔不升反跌

股市 11:11 2023/01/04

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中資電池製造商的市場份額躍升、三大廠佔全球逾50%　韓國三巨頭市佔不升反跌

中資電池製造商在環球市場份額上升，韓國市場研究機構SNE Research發表數據指，寧德時代（深：300750）、比亞迪 （01211） 和中創新航 （03931） 在2022年首11個月共佔全球市場份額的54.7%，高於一年前的43.7%，寧德時代的市場份額由32.2%躍升至37.1%。

SNE Research指，韓國三大電動汽車電池製造商-LG新能源、SK On和三星SDI的市場份額在期內為23.1%，按年跌7.4個百分點。

SNE Research指，中國電動車電池製造商領先全球，主因強勁的本地需求及中國當局的政策支持。

中創新航於早段升2.3%，報20.45元，比亞迪無升跌，報201.6元，A股寧德時代跌1.1%，報385.45元人民幣。

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編輯：袁諾曦

中國 南韓 電池股 港股 中創新航（03931） 比亞迪股份（01211） 寧德時代（深：300750）
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