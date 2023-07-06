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【新股IPO】內地血液病醫療服務商陸道培醫療再遞表　淡馬錫持有

新股IPO 16:14 2023/07/06

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【新股IPO】內地血液病醫療服務商陸道培醫療再遞表　淡馬錫持有

內地最大血液病醫療服務商陸道培醫療香港上市申請失效後，周三（5日）再次遞表。陸道培現有三間民營醫院，分別位於河北、北京亦莊院區及順義院區。今年首4個月收入增15.9%至6.1億元（人民幣，下同）；毛利率按年增3.4個百分點至17%；虧損收窄71.7%至4989.1萬元。據上市文件顯示，新加坡投資公司淡馬錫為陸道培的投資者之一，持有8.21%。

醫院業務為陸道培醫療最大收入來源

醫院業務為陸道培醫療最大收入來源，住院服務為主要服務收入，首4個月收入增11.6%至4.5億元；門診服務則增88.9%至5695萬元；收入主要來自河北燕達陸道培醫院，收入按年增4.1%至3.7億元；血液學特檢服務收入增10.5%至9684.2億元計，為內地第三大血液病醫療服務商。

服務使用數據方面，床位使用天數按年增5.7%；門診人次增2.5%；平均每床日開支增5.6%至4753.6元；門診花費增84.3%至1327.5元。

陸道培醫療自2012年成立，今年上半年同為首間遞表申請來港上市，於1月3日遞表，有關申請已過期，7月5日再度遞表，聯席保薦人依舊為中信證券、招銀國際及麥格理。

據外電早前消息指陸道培計劃集資5億美元（折合36港元），早於2020年傳出上市消息。集團預期，上市集資所得將用作於河北醫院擴建及到上海醫院開業，預計河北將於2025年遷拆，涉建設成本約15.4億元；上海醫院於今年內營運，需200個至300個醫療及行政人員；血液病醫療服務合作及收購；提升競爭優勢及開發業務等用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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