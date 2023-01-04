▲ 【新股IPO】內地第三大血液病醫療服務商陸道培醫療遞表 集資所得用於河北醫院擴建及到上海醫院開業

新年過後，新股市場迎來首間公司遞表上市，為內地血液病醫療服務商陸道培醫療，中信證券、招銀國際及麥格理為聯席保薦人。陸道培醫療於2012年成立，主要營運三間民營醫院，分別位於河北、北京亦莊院區及順義院區，去年首9個月收入增25.5%至12.41億元（人民幣，下同）；毛利按年增61%至1.88億元；淨虧損擴大52%至5.12億元，集團歸因向投資者發行的金融工具賬面變動值影響。

醫院業務為陸道培醫療最大收入來源

醫院業務為陸道培醫療最大收入來源，收入主要來自河北燕達陸道培醫院，2021年收入增0.9%至10.7億元。同期血液學特檢服務收入增19.7%至2.4億元計，為內地第三大血液病醫療服務商；住院服務為主要服務收入則增18.6%至10.7億元；門診服務則增3.1%至6515萬元。

服務使用數據方面，床位使用天數按年增21.7%；門診人次增42.9%；平均每床日開支增0.78%至4443.2元；就診花費增22.8%。

陸道培醫療預期，上市集資所得將用作於河北醫院擴建及到上海醫院開業，預計河北將於2025年遷拆，涉建設成本約15.4億元；上海醫院於今年內營運，需200個至300個醫療及行政人員；血液病醫療服務合作及收購；提升競爭優勢及開發業務等用途。

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記者：宋佩恩