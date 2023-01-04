【阿里巴巴9988】阿里巴巴彈7%　重慶螞蟻消費金融公司獲批增資至185億人幣

▲ 【阿里巴巴9988】重慶螞蟻消費金融公司獲批增資方案

螞蟻集團獲內地重慶銀保監局批准為其重慶螞蟻消費金融公司籌集105億人民幣的計劃，這意味政府對此公司的改革取得進展。阿里巴巴 （09988） 彈高7%，報95.15元。

內地重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融公司將資本金提高至185億元人民幣的計劃，而這消費金融部門結合了螞蟻集團最賺錢的在綫借貸業務花唄和借唄。根據去年12月30日公告，本次出資52.5億元的螞蟻集團在交易完成後將控制其一半股份，而杭州國企則成第二大股東，持有10%。至於其他新投資者包括舜宇 （02382） 、江蘇魚躍醫療。

目前螞蟻集團的增資計劃是早前擬增資至300億人民幣的縮減版，當中內地資產管理公司信達資產管理去年撤回60億元人民幣並持股兩成的計劃，但該公司未有透露撤回原因。

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編輯：姚卓然