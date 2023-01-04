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加拿大去年增43萬移民創新高 填補勞動力缺口

環球社會熱點 10:57 2023/01/04

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加拿大政府宣布去年再多超過43萬人移民當地，數字創新高。移民幾乎佔加拿大勞動力近百分百增長，政府形容移民是填補勞動力的關鍵。

加拿大今年起禁外國人置業 有部分物業例外 【下一頁】

加拿大統計局的數據顯示，該國去年新增近43.2萬名永久居民，打破前年新增超過40.1萬永久居民的紀錄。

移民、難民及公民部（IRCC）去年處理約520萬份永久居民、臨時居留和公民身份申請，為前年處理申請數量的兩倍。

移民部長弗雷澤（Sean Fraser）指新移民數字創新高，對加拿大而言是重要里程碑。

他强調移民正填補勞動力缺口、為社區帶來新觀點和人才、豐富整個社會，而加拿大在新的一年會繼續歡迎新移民。

政府發表聲明指，加拿大政府專注解決當地面臨嚴重勞動力短缺的問題，於未來建設强大經濟，而移民是解決方案的關鍵部分。

英國樓價今年升2.8% 十大地區升幅最強勁（附排名） 【下一頁】

弗雷澤去年11月時預計移民人數會急增，2023年料有46.5萬人抵加，到了2025年料會增至50萬。他强調政府會根據工作技能或經驗來接收移民。

渥太華政府透露，移民佔加拿大勞動力增長近 100%。全國約75%的人口增長來自移民，當中大部分來自經濟領域。

當局預計到了2036年，移民將佔全國約3成人口，遠高於2011年時20.7%的比例。

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責任編輯：鄭錦玲

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