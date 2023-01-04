▲ 【香港經濟】花旗調高今年香港經濟增長預測至3%、關注5大領域 2月財政預算案補貼金額料較過去3年為少

中港即將通關，花旗指，香港與中國重新聯繫，可緩和不少外在壓力，令香港於2023至2024年進入持續的經濟復甦軌道，而1月8日重新開關，可帶動早前受疫情影響的行業如旅遊、跨境交通等重生，同時開關可令市場情緒改善，利好投資及樓市，政府亦可將焦點及資源由管理疫情，放回更長線的規劃，包括房屋及大灣區。

花旗認為，隨中港兩地關口恢復正常連繫，未來數季的跨境商業活動將再次活躍，交通、零售、酒店及餐飲行業終見到曙光，相信香港將可受惠，因此調高香港今年經濟增長預測至3%，較早前高0.2個百分點，明年經濟增長加快至3.4%，較早前估計高0.4個百分點。

不過，花旗同時調低去年第四季經濟增長預測至負1.4%，今年首季經濟增長預測則降至1.4%，以反映環球需求疲弱。

隨未來數月逐步復常，花旗認為有數個領域值得關注：（1）內地經濟重新起飛前，經濟會先受挫；（2）香港貿易及物流活動會因環球需求疲軟而放緩；（3）產能提升需要時間；（4）外出旅遊或降低入境旅遊對GDP的貢獻；（5）息口仍在上升，市場波動性持續；（6）確診人數上升將對香港醫療體系構成另一次考驗。

藥物及化妝品銷售未來數月大幅上揚

花旗指，本港各行業的復甦並不平均，估計藥物及化妝品銷售於未來數月大幅上揚，而隨內地旅客「回歸」，奢侈品復甦會較大眾商品更快，故整體零售復甦要等到第二季才出現，預期今年底失業率會回落至2.9%。

花旗預期，香港政府未來數年的政策將優先考慮吸引人才及商業，以及大灣區發展，包括新的金融及保險互聯互通計劃，並解決香港土地及房屋短缺的問題。

即使香港宏觀經濟前景有所改善，花旗估計財政司於2月公布財政預算案時，仍需要採取針對性的支持措施，協助企業應對貿易放慢，向家庭提供電費補貼，同時增加長者及醫療保健方面撥款時，但總體補貼金額料較過去3年為少，因財政資源將更多地轉向長遠發展目標。

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編輯：陳韻妍