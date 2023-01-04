【行業點睇】得益於國際紙漿價格回落 造紙業利潤或修復

內地報道指，全球最大紙漿生產商和出口商巴西企業Suzano宣布下調其桉樹紙漿在中國的售價。分析認為，在2023年國內需求好轉預期下，部分下遊製造企業有望從中獲益。以造紙行業為例，2023年下半年，上遊紙漿成本回落加上國內消費回升，有望推動國內造紙行業利潤修復。

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資料顯示，作為經濟的「晴雨表」指標之一，全球衰退預期令紙箱需求下滑風險加大，這間接打擊了紙漿行業。全球最大紙漿生產商和出口商巴西企業Suzano近期宣布下調售價，也是2021年底以來的首次。據了解，2022年漿價大漲，即使近兩個月價格有所下調，但目前依然處於較高水平。

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據分析，國內造紙業的盈利能力須在年內較後時間才能回復。方正中期期貨分析師湯冰華指出，國內2023年新增造紙產能依然較多，因此紙漿剛需依然存在，供應方面的影響因素能否完全消失尚不確定。銀河期貨紙漿研究員潘盛傑表示，較看好2023年下半年造紙行業企穩回升，有望推動造紙行業利潤修復。

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撰文：林衛