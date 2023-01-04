【券商點睇】中醫大健康產業增速高於整體 固生堂全國化布局

信達證券指出，固生堂（02273）近日收購杭州大同中醫門診部、千誠護理院及回元堂國藥館。此次收購將增加公司在杭州及上海的市場份額，且與公司其他綫下醫療機構及在綫醫療平台之間產生協同效應。公司在全國擁有及經營47家醫療機構，擁有及經營多種在綫渠道，包括官方站點、手機應用、官方微信公眾號及小程序，並已與10個第三方在綫平台建立合作關係，未來公司積極規劃戰略性收購綫下醫療機構擴大醫療服務網絡。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

根據弗若斯特沙利文的數據，2019年中醫大健康行業市場規模達到9,180億元人民幣，預計2019年至2030年的年複合增速為11.3%，預計將於2030年達到29,730億元人民幣，同期增速快於中國整體醫療健康行業。

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行預計，固生堂2022至2024年營業收入按年增長19.6%、29.7%及29.7%，並將於2022年扭虧，2023和2024年歸母淨利潤按年增長35.8%及35.3%，考慮政策鼓勵、中醫醫療服務市場快速增長、公司自建和併購加快，給予「買入」評級，目標股價77.4元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





撰文：林衛