  • 17°C
香港時間 : 2023104日 (週三) 11:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】中醫大健康產業增速高於整體 固生堂全國化布局

股樓投資 11:03 2023/01/04

分享：

分享：

信達證券指出，固生堂（02273）近日收購杭州大同中醫門診部、千誠護理院及回元堂國藥館。此次收購將增加公司在杭州及上海的市場份額，且與公司其他綫下醫療機構及在綫醫療平台之間產生協同效應。公司在全國擁有及經營47家醫療機構，擁有及經營多種在綫渠道，包括官方站點、手機應用、官方微信公眾號及小程序，並已與10個第三方在綫平台建立合作關係，未來公司積極規劃戰略性收購綫下醫療機構擴大醫療服務網絡。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

根據弗若斯特沙利文的數據，2019年中醫大健康行業市場規模達到9,180億元人民幣，預計2019年至2030年的年複合增速為11.3%，預計將於2030年達到29,730億元人民幣，同期增速快於中國整體醫療健康行業。

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行預計，固生堂2022至2024年營業收入按年增長19.6%、29.7%及29.7%，並將於2022年扭虧，2023和2024年歸母淨利潤按年增長35.8%及35.3%，考慮政策鼓勵、中醫醫療服務市場快速增長、公司自建和併購加快，給予「買入」評級，目標股價77.4元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
固生堂（02273） 港股 中醫 中國

下一篇文章

【數據點睇】去年12月物流景氣指數為46% 降幅較上月顯著縮窄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】1月3日7-Eleven折扣日 買滿$100享全單77折 附掃貨攻略
【著數優惠】1月3日7-Eleven折扣日 買滿$100享全單77折 附掃貨攻略
【有相睇】新都城連天台戶劈價117萬　元旦長假中以683萬售
【有相睇】新都城連天台戶劈價117萬　元旦長假中以683萬售
【銀行斷捨離】一文話你知取消銀行戶口前 四大步驟
【銀行斷捨離】一文話你知取消銀行戶口前 四大步驟
【書本斷捨離】太古地產「書出愛心．十元義賣」收書大行動 全港設40個收書點
【書本斷捨離】太古地產「書出愛心．十元義賣」收書大行動 全港設40個收書點
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款