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【數據點睇】去年12月物流景氣指數為46% 降幅較上月顯著縮窄

股樓投資 10:37 2023/01/04

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中國物流與採購聯合會於周三（4日）公布2022年12月份中國物流業景氣指數為46%，較上月回落0.4個百分點，降幅較上月收窄2個百分點；當中的新訂單指數為45.2%，較上月回落0.7個百分點，降幅較上月收窄1.9個百分點，反映隨着疫情防控政策持續優化，疫情影響減弱，預計產業鏈恢復節奏將逐步加快，需求端逐步回穩向上，行業復甦進程有望明顯改善。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

在疫情短期衝擊下，城市配送、電商快遞受影響較大。2022年12月份，電商快遞全國網點周轉放緩，派送時效大幅延長，接單率下降，郵政快遞業業務總量指數環比下降超過10個百分點。

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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專家表示，當前疫情正處於迎峰轉段的關鍵時期，宏觀經濟正處在爬坡過坎階段，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，但從中長期來看，基於《擴大內需戰略規劃綱要》和《「十四五」現代物流發展規劃》加快實施，料國內物流服務具有廣闊市場。

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撰文：林衛

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中國物流業景氣指數 經濟 中國

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