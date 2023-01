2022 年國際創新獎表彰 39 項傑出創新成就

2022 年國際創新獎(International Innovation Awards)日前於泰國曼谷舉辦頒獎典禮,共頒發了 39 個獎項以表彰得獎者的創新成就。該獎項為亞洲企業商會自2017年以來發起的創新運動之一,目的在於引領革命創新,表揚全球最出色的創新實踐,為全球企業打造一個全新的商業生態系統。頒獎典禮由泰國商務部副部長 Sansern Samalapa 博士為開幕嘉賓。

2022 年國際創新獎吸引了 19 個國家或地區的優秀作品,例如巴西、柬埔寨、德國、香港、印度尼西亞、以色列、馬來西亞、新加坡、西班牙、台灣、泰國、菲律賓、阿拉伯聯合酋長國和美國。經過由傑出評委組成的嚴格評估過程,評委會從 200 多份參賽作品中從產品、服務與解決方案以及組織與文化三個類別中選出了 39 項得獎作品。

亞洲企業商會總裁曾立基(Richard Tsang)致開幕詞時指出,“我們正面臨資源日益減少的全球危機。經營企業的費用與日俱增,造成了創新機會。通過創業創新,我們不僅在保護和擴大我們的競爭優勢,並且讓我們得以在經濟動盪的時代下迎向未來。”

在產品類別中,著名的得獎者包括來自台灣的遠東新世紀以聚酯化學法回收再生技術與回收工業廢氣再製聚酯低碳纖維兩項創新技術獲得評審的青睞;大眾集團以汽車多媒體顯像系統這項創新技術獲獎;而來自阿拉伯联合酋长国的 Dubai Police 則以 Identification System:26 Rapidly Mutating Y-Str Single Multiplex Assay 創新技術獲獎,這是一種包含醫學基因實驗以區分男性個體的多重系統 DNA 試劑盒。

來自泰國的 Export-Import Bank of Thailand 以 Solar Orchestra: An Exim Thailand’s Climate Finance For Sustainable Export 在服務與解決方案類別中勝出,此創新技術支持太陽能屋頂投資以及小型項目的碳信用額的單一註冊;來自新加坡的 Medidata Solutions International Asia Pacific Pte Ltd 則以 Sensor Cloud 醫療級傳感器及其臨床試驗數據分析的變革性創新技術獲得獎項。

美國 Deloitte & Touche LLP 憑藉 Deloitte Audit & Assurance:Innovating for Purpose 活動獲得了組織與文化類別的榮譽,該活動實施的計劃和舉措有助於進一步培養工作場所的創新文化。阿拉伯聯合酋長國的 Road Transport Authority 也憑藉其 RTA Innovation Culture Framework 成為組織與文化類別的贏家,該項目旨在通過試驗新方法來豐富其創新文化,使創新成為日常實踐。

在頒獎典禮前,2022 年國際創新峰會也在當天舉行。此次峰會的主題為 “Building Breakthroughs with People-first Innovation”,匯集了全球 300 多位創新專家、行業領袖和政策制定者,分享與探討如何以以人為本重塑工作世界,建立組織策略。

亞洲企業商會主席馮鎮安博士在峰會上指出,“當公司競相實現下一個革命性突破時,一個關鍵因素常常被掩蓋——人。以人為本使人與企業發展得以相適應,通過激勵員工發揮潛力,企業能夠重塑組織文化和結構,並優化多學科團隊合作。”

峰會的演講者包括 Dr. Chinawut Chinaprayoon, Executive Vice President of the Digital Economy Promotion Agency (depa); Jakkris Tangkuampien, Corporate Innovation Coach, Ekipa Consultancy, and former Lead Innovation Practitioner at Pruksa Holding, Roche Thailand & ExxonMobil Thailand; Joseph Hong, Managing Director of Bosch Thailand & Laos PDR; William Malek, Director of the Rendanheyi SEAsia Research Center; Sayan Roy, Managing Director of B. Braun Thailand Ltd; Surachai Chatchalermpun, Country Cyber Security & Privacy Officer of Huawei Thailand; Paul Hutton, Co-Founder of the Ekipa Consultancy; Vivekanand Sistla, Head of R&D - Beauty & Wellbeing SEA at Unilever; Pattarapark Rangsrikitphoti, Head of Data Governance at the Prudential Life Assurance; Touchaphol Threechitdhanachai, Senior Agile Coach of Allianz Technology; Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of the Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand); Collin Jin, Deloitte Asia Pacific Audit & Assurance Innovation Leading Partner of Deloitte & Touche LLP; Tsvetelina Müller, Integrated Disease Value Lead Breast Cancer and Hematology at Roche; Paphonwit Chaiwatanodom, Co-founder & Chief Executive Officer of Agnos Health.

2022 年國際創新獎與創新峰會的背書機構為 Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB);香港應用科技研究院、Digital Economy Promotion Agency (depa), Malaysian Alliance of Corporate Directors (MACD), Malaysian Thai Chamber of Commerce (MTCC), Singapore Thai Chamber of Commerce (STCC) 為支持夥伴;PR Newswire 為官方新聞稿發布合作夥伴;Bangkok Post、台灣工商時報、香港 Jumpstart Media、菲律賓商業世界、香港經濟日報、印度尼西亞 Kumparan 以及 SME 雜誌為媒體夥伴。

關於亞洲企業商會

亞洲企業商會是一個致力於在亞太地區推廣企業家精神的非政府組織。我們努力為新興企業家提供公正與平等的商 業機會。本商會由企業家創辦,為企業家服務,並得到了認同企業家精神使命的知名行業和政府領袖的支持。欲知更多詳情,請瀏覽https://www.enterpriseasia.org/

(特約)