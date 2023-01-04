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【內房危機】2022年中國百城新房價格8年來首下跌　人民銀行廣州分行指導金融機構為優質房企辦理內保外貸　內房股彈起

股市 10:08 2023/01/04

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2022年中國百城新房價格8年來首下跌　人民銀行廣州分行：為優質房企辦理內保外貸

據中指研究院數據顯示，2022年中國百城住宅均價持續下跌，其中，中國百城新房價格累計下跌0.02%，為2014年以後年度房價累計首次出現下跌，而百城二手住宅價格累計下跌0.77%，較2021年由漲轉跌。

房價下跌因成交量收縮，據中指數據顯示，2022年中國重點100城新建商品住宅成交規模為2015年以來同期最低水平，按年下降近四成。受多地疫情形勢等因素影響，多個政策疊加尚未扭轉需求端低迷態勢。

去年一綫城市商品住宅成交面積按年下降23.7%，二綫代表城市下降38.6%，三四綫代表城市下降34.8%。不過，到了今年元旦假期期間（12月31日至1月2日），重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年元旦假期（2022年1月1日至3日）增長超兩成。

中指研究院預料，銷售市場短期承壓，全年或與2022年基本持平。從房價來看，短期價格繼續下跌，全年整體趨穩。由於企業新開工仍乏力，投資下行態勢或難改。

人民銀行廣州分行：為優質房企辦理內保外貸業務

另外，人民銀行廣州分行表示，近期指導轄內金融機構為省內優質房企辦理內保外貸業務，融資規模逾28億元人民幣，用於歸還房企到期的境外貸款，緩解企業境外融資壓力。

內房股於大市早段彈起，旭輝 （00884） 升10.5%，現報1.26元，寶龍地產 （01238） 升8.7%，報1.75元，龍湖 （00996） 升8.3%，報 26.15元，中駿 （1966） 升6.9%，報1.09元，碧桂園 （02007） 升5.6%，報2.84元，越秀地產 （00123） 、萬科 （02202） 及中海外 （00688） 均升逾4%。

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