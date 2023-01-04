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【教育股】官媒肯定職業教育重要性、教育股急彈　嘉宏教育曾飈44%

股市 09:53 2023/01/04

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【教育股】官媒肯定職業教育重要性、教育股急彈　嘉宏教育曾飈44%

官媒《人民日報》評論肯定職業教育的重要性，強調「職業教育必能不斷發展，既為廣大青年學習就業提供新的選擇，又為高質量發展提供人才支撐」，刺激教育股急升。嘉宏教育 （01935） 曾彈44%，光正教育 （06068） 升逾7%，中國職業教育 （01756） 升6%，希望教育 （01765） 及新高教 （02001） 升逾1%

評論指，近年來，多地整合職業教育資源，為區域經濟高質量發展培養高素質技術技能人才，而教育是國之大計、黨之大計，「職業教育是培養技術技能人才、促進就業創業創新、推動中國製造和服務實現高質量發展的重要基礎」，圍繞產業結構升級而「轉」，隨著市場需求轉變而「動」，適應社會發展需要而「變」。

相關文章：【異動｜教育股】資金連日炒起教育股、光正教育再升五成　券商稱政策風險逐漸消退、基本面正待重估

相關文章：【教育股】教育股急瀉　內地教育部規範不得開設學科類培訓　明年6月底前須整改完成

編輯：陳韻妍

港股 中國職業教育（01756） 嘉宏教育（01935） 新高教集團（02001） 教育股 人民日報 希望教育（01765） 光正教育（06068）
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