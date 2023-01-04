▲ 【美國經濟】前紐約聯儲銀行行長：美國經濟相當可能陷入衰退 惟或不會出現嚴重放緩

美國前紐約聯儲銀行行長William Dudley表示，由於聯儲局為遏制通脹而必須採取的行動，美國經濟相當可能陷入衰退，但可能不會出現嚴重的放緩。

他周二在接受採訪時表示，「經濟衰退很可能只是因為聯儲局必須採取的行動，但我認為這次不同的是，如果出現經濟衰退，那將是由聯儲局引發的經濟衰退，聯儲局可以通過隨後放鬆貨幣政策來制止衰退。」



擔任彭博經濟研究高級顧問的Dudley表示，聯儲局需要將失業率推高至足以使經濟放緩的水平，以造成勞動力市場供應過剩，並將工資通脹率降至與央行2%通膨目標一致的水平。



他續指，由於央行是經濟放緩的唯一推動者，「我不認為存在金融缺乏穩定性的災難將經濟推入深度衰退的巨大風險」。

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編輯：姚卓然