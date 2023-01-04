【港股市況】阿里巴巴升8%領市　舜宇逆市挫逾一成　恒指升500點、重上250天綫（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股2023年首個交易日見開門紅後，半日再升逾400點，升至20600點水平。阿里巴巴 （09988） 升8%，美團 （03690） 最升逾4%，騰訊 （00700） 升逾3%。舜宇 （02382） 逆市跌逾9%。恒指高開174點，其後升幅逐步擴大，恒指半日升462點，報20608點，升穿250天綫（約20369點），成交741.5億元。科指升3.4%，報4376點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：35】恒指最新升近600點，報20740點，升595點。

【15：20】國壽 （02628） 升近4%，平保 （02318） 升逾4%，財險 （02328） 升逾1%，太保 （02601） 升逾4%。

【15：15】【解構｜濠賭股】美高梅升逾半成 瑞信：賭股全年料呈先高後低走勢 短中綫看好一股

【15：05】大市尾市升幅進一步擴大，恒指最新升近550點，升545點，報20690點，科指升4%，報4403點。

【14：25】阿里巴巴升8%，騰訊、美團升近4%，恒指午後升500點。

【14：17】阿里巴巴 （09988） 最新升逾7%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾3%，京東 （09618） 升逾5%，小米 （01810） 升0.7%。

【14：03】【財政預算案】羅兵咸永道料本港財赤約1090億元、近十年第二高 籲提高免稅額1成

【14：03】舜宇 （02382） 跌近13%，低見83.35元。

【14：01】大市維持逾400點升幅，恒指升約454點，報20600點，科指升3.5%，報4379點。

【13：43】【內房危機】中國據報計劃對「大到不能倒」房企提供更多支持 房企要先滿足什麼要求？

【13：39】【恒生科指】恒指公司：隨投資情緒改變 恒生科指將再次跑贏

【13：05】舜宇 （02382） 午後跌幅擴大至逾11%，低見85.1元。

【13：03】恒指午後初段升約460點，報20607點，科指升3.4%，報4379點。

【12：36】【恒生指數】港股升穿250天牛熊分界綫 對上一次走勢如何？

【12：35】【異動｜醫藥股】康諾亞半日漲11% 疫情持續帶動醫藥股走高

【12：00】恒指半日升462點，報20608點，升穿250天綫（約20369點），成交741.5億元。科指升3.4%，報4376點。阿里巴巴 （09988） 升8%，美團 （03690） 最升逾4%，騰訊 （00700） 升逾3%。舜宇 （02382） 逆市跌逾9%。

【11：50】舜宇 （02382） 逆市跌一成，低見86.25元，瑞聲 （02018） 則升近1%，高見18.64元。

【11：42】【中國開關】野村：內地3日新年假期出遊數據並不理想 料全年復常之路仍然痛苦及顛簸

【11：40】港股中午收市前升約404點，報20549點，科指升3%，報4360點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.3%，深證微升0.04%，創業板指跌0.6%。

【11：15】ATM領市，除阿里巴巴 （09988） 升逾7%外，美團 （03690） 最新升4%，騰訊 （00700） 升逾3%。

【11：12】【電池股】中資電池製造商的市場份額躍升、三大廠佔全球逾50% 韓國三巨頭市佔不升反跌

【11：03】【阿里巴巴9988】阿里巴巴彈7% 重慶螞蟻消費金融公司獲批增資方案

【10：52】【香港經濟】花旗調高今年香港經濟增長預測至3%、關注5大領域 2月財政預算案補貼金額料較過去3年為少

【10：50】阿里巴巴 （09988） 升勢未止，最新升逾7%高見95.5元，大市升445點，報20590點，科指升3.3%，報4369點。

【10：43】【嗶哩嗶哩9626】嗶哩嗶哩升8% 跨年晚會直播峰值達3.3億

【10：36】阿里巴巴 （09988） 升6%，大市升幅擴大至約370點，科指升2.8%。

【10：36】阿里巴巴 （09988） 愈升愈有，最新升5%高見93.3元。

【10：29】【異動股】遊戲股集體走高、心動升10% 預期與假期旺季臨近、遊戲版號恢復有關

【10：27】【2023展望】中銀香港抽升3% 中金：香港銀行今年淨利潤料增35% 恒生、東亞受累內房敞口料上半年仍有損失計提壓力

【10：12】阿里巴巴 （09988） 最新升逾4%，高見92.65元。

【10：10】大市升幅擴大至近300點，升至20400點水平，高見20438點。科指升2.5%，報4336點。

【10：09】【內房危機】2022年中國百城新房價格8年來首下跌 人民銀行廣州分行：為優質房企辦理內保外貸 內房股彈起

【10：06】美團 （03690） 最新轉升0.6%，高見178.4元。

【09：56】迅捷環球控股 （00540） 飈升1.6倍破頂高見0.38元，成交25萬元。

【09：53】【教育股】官媒肯定職業教育重要性、教育股急彈 嘉宏教育曾飈44%

【09：52】阿里巴巴 （09988） 早段升逾3%，高見91.7元，騰訊 （00700） 升近2%，美團 （03690） 偏軟逆市跌0.3%。大市升約220點，報20366點，科指升1.8%，報4310點。

【09：49】阿里健康 （00241） 升逾6%，平安好醫生 （01833） 升逾4%，京東健康 （06618） 升逾2%。內媒報道，工業和信息化部聯動阿里健康支持上海重點防疫藥品投放。

【09：46】舜宇 （02382） 擬發行美元計值可持續發展掛勾債券，股價逆市跌逾3%，低見92.45元。

【09：42】昨下挫的冠軍科技 （00092） 股價今早反彈24%，高見0.068元，成交78萬元。

【09：37】內房股向上，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 升逾4%，旭輝 （00884） 升逾8%。

【09：36】維達 （03331） 升逾6%，早段破頂高見25.7元。

【09：36】【小米1810】雷軍内部信勉勵員工為未來2至3年新一輪爆發做準備 小米股價窄幅爭持

【09：33】【新股IPO】望塵科技、正味孖展錄輕微超購逾1倍 一文看清孖展認購情況（附表）

【09：33】嘉宏教育 （01935） 早段升逾3成，高見1.6元，成交達5825萬元。

【09：31】和黃醫藥 （00013） 宣布ESLIM-01研究已完成患者入組，和黃醫藥股價早段升逾5%，高見26.3元。

【09：28】新能源汽車股逆市向下，蔚來 （09866） 跌逾3%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌逾1%。特斯拉（美：TSLA）去年末季電動車付運量差過預期，股價一度插15.1%，收市仍挫12.2%。

【09：22】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 逆市跌近1%，恒指高開174點，開報20319點，科指升1.3%，報4288點。

【09：13】恒指期貨升120點，報20358點。

【08：50】青島控股 （00499） 今早復牌。青島控股澄清惠州九煜未能償還貸款本金實為1.916億元人民幣，而非之前披露本金總額1.261億元人民幣。

【08：34】恒指黑期升約86點，報20224點；道指期貨跌20點，報33258點。

【07：46】【舜宇2382】舜宇擬發行美元計值可持續發展掛鈎債券

【07：45】【配股潮】海吉亞醫療折讓近9%配股 籌近8億作收購用途

【07：45】港股ADR收報20308點，升162點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報49.42元，較港收市價高0.72元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報348.28元，較港收市價高3.08元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.82元，較港收市價高1.17元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】踏入2023年，美股首個交易日先升後跌，特斯拉（美：TSLA）和蘋果（美：AAPL）捱沽，拖累市況表現，尾市跌幅收窄。道指曾挫296點，收市僅跌10點，報33136點；標指跌15點，報3824點；納指跌79點或0.76%，報10386點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】農夫山泉、海信家電、中國電力

責任編輯︰梁浩碩