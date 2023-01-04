【港股市況】阿里巴巴升逾2%、美團逆市跌近1%　恒指續高開174點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股2023年首個交易日見開門紅後，今早再高開逾百點，升至20300點水平。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 逆市跌近1%，恒指高開174點，開報20319點，科指升1.3%，報4288點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：42】昨下挫的冠軍科技 （00092） 股價今早反彈24%，高見0.068元，成交78萬元。

【09：37】內房股向上，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 升逾4%，旭輝 （00884） 升逾8%。

【09：36】維達 （03331） 升逾6%，早段破頂高見25.7元。

【09：36】【小米1810】雷軍内部信勉勵員工為未來2至3年新一輪爆發做準備 小米股價窄幅爭持

【09：33】【新股IPO】望塵科技、正味孖展錄輕微超購逾1倍 一文看清孖展認購情況（附表）

【09：33】嘉宏教育 （01935） 早段升逾3成，高見1.6元，成交達5825萬元。

【09：31】和黃醫藥 （00013） 宣布ESLIM-01研究已完成患者入組，和黃醫藥股價早段升逾5%，高見26.3元。

【09：28】新能源汽車股逆市向下，蔚來 （09866） 跌逾3%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌逾1%。特斯拉（美：TSLA）去年末季電動車付運量差過預期，股價一度插15.1%，收市仍挫12.2%。

【09：22】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 逆市跌近1%，恒指高開174點，開報20319點，科指升1.3%，報4288點。

【09：13】恒指期貨升120點，報20358點。

【08：50】青島控股 （00499） 今早復牌。青島控股澄清惠州九煜未能償還貸款本金實為1.916億元人民幣，而非之前披露本金總額1.261億元人民幣。

【08：34】恒指黑期升約86點，報20224點；道指期貨跌20點，報33258點。

【07：46】【舜宇2382】舜宇擬發行美元計值可持續發展掛鈎債券

【07：45】【配股潮】海吉亞醫療折讓近9%配股 籌近8億作收購用途

【07：45】港股ADR收報20308點，升162點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報49.42元，較港收市價高0.72元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報348.28元，較港收市價高3.08元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.82元，較港收市價高1.17元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】踏入2023年，美股首個交易日先升後跌，特斯拉（美：TSLA）和蘋果（美：AAPL）捱沽，拖累市況表現，尾市跌幅收窄。道指曾挫296點，收市僅跌10點，報33136點；標指跌15點，報3824點；納指跌79點或0.76%，報10386點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】農夫山泉、海信家電、中國電力

責任編輯︰梁浩碩