【蘋果概念股】舜宇午後逆市插12%　受累蘋果昨跌穿2萬億美元市值、股價創一年半低

▲ 【蘋果概念股】舜宇股價倒跌 受累蘋果昨跌穿2萬億美元市值

蘋果昨（3日）跌3.7%報125.07美元，跌穿2萬億美元市值，股價創一年半低。蘋果概念股普遍走低，舜宇 （02382） 高開1%報97.2元後倒跌，午後更插12%.4，報84.05元，成交暫錄9.3億元。

同時，高偉電子 （01415） 跌7%，比亞迪電子 （00285） 挫5.5%，就連A股立訊精密（深：002475）大跌8.4%，但瑞聲 （02018） 反升1%。

據《日經新聞》報道，蘋果以需求減弱為由，通知內地供應商，本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook組件。報道引述蘋果供應商稱，自去年第四季末以來，蘋果已經幾乎減少所有產品線的訂單，同時中國供應鏈仍在致力應對近期防疫政策的轉變，因在中國爆發新一輪疫情後勞動力正出現短缺，有零件供應商形容目前情況非常混亂。

另外，舜宇擬僅向專業投資者進行美元計值可持續發展掛鈎債券發售。公司將於今（4日）或前後起展開連串路演簡介會，建議債券發行將遵照美國證券法項下之S規例僅在美國境外發售。公司擬將債券發行所得款項淨額用於現有債務再融資，並將尋求債券於香港聯交所上市。

法國巴黎銀行及花旗環球金融作為建議債券發行之聯席全球協調人，而法國巴黎銀行、花旗環球金融、東方匯理銀行及瑞士銀行香港分行 作為建議債券發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

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編輯：姚卓然