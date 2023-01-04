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【蘋果概念股】舜宇倒跌逾3%　受累蘋果昨跌穿2萬億美元市值、股價創一年半低

股市 09:56 2023/01/04

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【蘋果概念股】舜宇股價倒跌　受累蘋果昨跌穿2萬億美元市值

蘋果昨（3日）跌3.7%報125.07美元，跌穿2萬億美元市值，股價創一年半低。蘋果概念股普遍走低，舜宇 （02382） 高開1%報97.2元後，現倒跌3.3%，報92.75元。

同時，高偉電子 （01415） 跌2.6%，就連A股立訊精密（深：002475）跌逾7%，但瑞聲 （02018） 反升3%，報18.28元。

據《日經新聞》報道，蘋果以需求減弱為由，通知內地供應商，本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook組件。報道引述蘋果供應商稱，自去年第四季末以來，蘋果已經幾乎減少所有產品線的訂單，同時中國供應鏈仍在致力應對近期防疫政策的轉變，因在中國爆發新一輪疫情後勞動力正出現短缺，有零件供應商形容目前情況非常混亂。

另外，舜宇擬僅向專業投資者進行美元計值可持續發展掛鈎債券發售。公司將於今（4日）或前後起展開連串路演簡介會，建議債券發行將遵照美國證券法項下之S規例僅在美國境外發售。公司擬將債券發行所得款項淨額用於現有債務再融資，並將尋求債券於香港聯交所上市。

法國巴黎銀行及花旗環球金融作為建議債券發行之聯席全球協調人，而法國巴黎銀行、花旗環球金融、東方匯理銀行及瑞士銀行香港分行 作為建議債券發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

相關文章：

【AAPL】舜宇抽升3%　天風證券郭明錤：蘋果將砍iPhone 14系列鏡頭價　舜宇明年上半年獲利壓力或高於預期

【舜宇2382】智能手機市場需求較淡　舜宇11月手機鏡頭出貨量按年跌26%

【AAPL】市場研究機構Trendforce：明年首季蘋果iPhone出貨量料按年削22%

編輯：姚卓然

舜宇光學科技（02382） 港股 可持續發展 債券 美元
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