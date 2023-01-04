【舜宇2382】舜宇倒跌逾1%　擬發行美元計值可持續發展掛鈎債券

▲ 【舜宇2382】舜宇擬發行美元計值可持續發展掛鈎債券

舜宇 （02382） 擬僅向專業投資者進行美元計值可持續發展掛鈎債券發售。公司將於今（4日）或前後起展開連串路演簡介會，建議債券發行將遵照美國證券法項下之S規例僅在美國境外發售。

舜宇高開1%報97.2元後，現倒跌1.4%，報94.55元。

法國巴黎銀行及花旗環球金融作為建議債券發行之聯席全球協調人，而法國巴黎銀行、花旗環球金融、東方匯理銀行及瑞士銀行香港分行 作為建議債券發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

公司擬將債券發行所得款項淨額用於現有債務再融資，並將尋求債券於香港聯交所上市。

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編輯：姚卓然