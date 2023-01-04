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假期結束美元反彈　人幣升勢蓄勢待發

宏觀解讀 07:25 2023/01/04

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新年伊始，外匯市場持續波動。悠長假期結束，外匯交易員重新回歸市場，美匯指數低位反彈。事實上，12月期間市場一直爭論美元是否已經見低。通脹壓力下，聯儲局似乎仍會維持加息一段時間，利差因素亦會為美元提供支持。美元兌日圓一度跌穿130關口，為6月以來首次。在非美貨幣中，筆者較為看好日圓，12月份日本央行突然微調收益率曲線政策帶來的衝擊不少，預料在第一季度投資者將持續揣測下任日本央行行長人選及超寬鬆政策轉向，短期內日圓仍有上升空間，並跑贏其他非美貨幣，但其餘時間美元利差將支持美元兌日圓滙價。

人民幣亦再下一城，一度突破6.9關口。儘管過去數周中國疫情反彈，筆者對全年中國經濟復甦仍然樂觀。除非新冠病毒出現明顯變種，否則不應過於憂慮疫情影響持續。短期內經濟重開的確困難重重，但過去幾年社會上已累積大量應對疫情的經驗及有效的治療方法，預期春節過後經濟有望重啟。另外，中國當局似乎將政策焦點轉向至刺激經濟，打擊平台經濟及房地產市場的任務或告一段落。在外圍經濟或出現衰退情況下，中國經濟復甦將吸引資金流入，人民幣有望出現溫和升勢。

責任編輯︰梁浩碩

 

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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