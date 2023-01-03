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【澳門賭牌】英皇娛樂酒店重新經營「衛星賭場」　去年6月一度離場

股市 23:10 2023/01/03

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【澳門博彩】英皇娛樂酒店重新經營「衛星賭場」　去年6月一度離場

澳門賭牌分配塵埃落定、內地加快通關可期，部分一度離場營運商入局。英皇娛樂酒店 （00296） 去年6月宣布交回澳門物業內的「衛星場」予澳娛營運，最新公布與澳娛訂立該協議，將重新於1月1日起提供經營賭場服務，為期3年，即至2025年12月底止。

英皇娛樂酒店表示，旗下全資附屬－天豪將有權按百分比攤分博彩區每月營運表現的總博彩收益，並須根據該協議按月進行結算。

英皇娛樂酒店解釋，澳娛在內的六大博企已取得10年期賭牌批給，澳門賭業未來發展前景更加明朗。由於娛樂設施一直保留在澳門英皇娛樂酒店內，在無需投放額外資本開支及考慮到疫情前博彩業務往績，重新訂立協議符合集團最佳利益。

據英皇公告，公布過往為澳娛提供賭場經營服務的服務費金額，以截至每年3月31日止計算的財政年度，2021年為2.1億港元、2022年為2.6億港元。而未來3年每個財政年度的服務費上限，最高為7億港元。

相關文章：

【澳門賭牌】英皇娛樂酒店旗下澳門衛星場交由澳娛營運　收取最多2100萬費用

【澳門賭牌】金沙中國獲批1680張賭枱　澳博獲批1250張賭枱、銀娛獲批1000張賭枱　美高梅及新濠各獲批750張賭枱

港股 博彩 英皇 英皇娛樂酒店（00296）
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