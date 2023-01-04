【2023展望】中銀香港抽升3%　中金：香港銀行今年淨利潤料增35%　恒生、東亞受累內房敞口料上半年仍有損失計提壓力

▲ 【2023展望】中金：香港銀行今年淨利潤料增35% 恒生、東亞受累內房敞口料上半年仍有損失計提壓力

中金發表報告，預計香港銀行今年營收和淨利潤按年增長15%和35%。考慮到加息臨近尾聲、港元最優惠利率上調、CASA存款佔比降，香港銀行單季息差水平或在今年上半年見頂，但由於未來高利率環境可能延續，今年單季息差有望保持相對平穩而非快速回落，因此預計今年全年息差仍同比存在較大的提升空間。

中銀香港 （02388） 抽升3%，報27.6元，創逾3個月高。恒生 （00011） 升1.6%，報132元。東亞 （00023） 升2%，滙豐 （00005） 升1.8%，渣打 （02888） 升1.1%。

報告指，今年香港經濟復甦的背景下本地信貸需求有望溫和改善，但可能低於內地和其他新興市場貸款增速。淨利息收入方面，利率水平保持高位有利於銀行息差進一步走闊，而由於HIBOR上升存在滯後性的原因，相信今年全年HIBOR利率水平仍可能保持在較高水平，今年香港本地銀行息差提升幅度或將大於國際銀行。

非息收入方面，報告指去年資本市場、消費低迷造成手續費收入同比大幅回落，今年經濟回暖有機會帶動港股交易量回升，同時通關亦是銀行信用卡收入的潛在催化劑，中金預計今年手續費收入有望按年顯著改善。

內房敞口仍是影響港銀撥備計提重要因素

至於信用成本，中金認為，今年內房敞口風險仍是影響香港銀行撥備計提的最重要因素，各家銀行信用成本表現與其內房敞口的規模和客群資質密切相關，同時需要關注滙豐 （00005） 與渣打 （02888） 在英國和新興市場敞口風險的演變。

內房敞口方面，中金指內地去年11月以來多項金融支持地產政策陸續推出，支持優質民營房企融資，預計房地產行業或將呈現「緩築底、慢復甦」走勢，預計港銀的新增內房敞口損失或將趨於緩和。截至去年首季，考慮到恒生銀行 （00011） 、東亞銀行 （00023） 仍有較多撥備未覆蓋的民營內房高風險信用敞口，因此預計去年下半年和今年上半年仍有損失計提壓力，而到今年下半年，信用成本可能自高位趨於回落。

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編輯：胡學能