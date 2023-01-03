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【德國經濟】德國12月CPI按年升8.6%低過預期　央行籲勿將數據視作趨勢轉向

宏觀解讀 22:11 2023/01/03

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通脹問題去年一直困擾全球經濟，市場預期在環球央行連番加息後，通脹將有所回落。德國12月通脹按年升8.6%，較11月的10%有顯著回落，升幅亦遠低過市場預期9%。但德國央行提醒市場不要將單一數據視作轉向，認為仍有很大不確定性。

德國去年全國通脹率為7.9%，創當地統一以來的新高，德國央行預測今年CPI（Consumer Price Index）將保持在7%以上，並警告不要因為12月的通脹顯著回落，而將單一數據報告曲解為趨勢出現轉變，因為仍存在很大不確定性。

此外，德國央行官員指出尚未清楚官方如何計算新的天然氣和電力價格上限，但直言會增加通脹的波動性，而且無論以那種方式計算，德國1月通脹都會再次顯著上升。

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編輯：葉志偉

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