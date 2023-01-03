2022香港票房出爐　《明日戰記》大收逾8千萬

▲ 2022年全港上映香港電影27部，其中以《明日戰記》大收逾8千萬。（資料圖片）

疫情下，香港電影市道大受影響，縱觀去年有不少佳作上畫，如《壯志凌雲 : 獨行俠》（Top Gun: Maverick）、《阿凡達 : 水之道》（Avatar: The Way of Water）、《明日戰記》、《飯戲攻心》、《阿媽有咗第二個》等，本地電影回勇，部分至今還在上映。直至去年12月尾，政府放寬防疫措施，恢復正常入座人數，吸引觀眾入場。

據香港票房有限公司綜合2022年全年香港電影市道，戲院為配合政府防疫，由1月7日至4月20日期間停業104天，損失了農曆新年及復活節兩大黃金檔期，縱使其後恢復營業，仍限制觀眾入座率在50%及85％，直至12月22日恢復正常入座人數，去年全年的票房總收入為1,143,848,662元，與2021年比較，下跌了5.38%，可見2022年電影業情況仍非常嚴峻。

2022年全港上映217部電影，香港影片27部，非香港影片190部。香港電影票房方面，以《明日戰記》最高，達81,783,591元；其次為《飯戲攻心》及《阿媽有咗第二個》（3電影仍在上映）。非香港電影票房最高為《壯志凌雲 : 獨行俠》，狂收107,702,455元。

責任編輯：蕭寶玲