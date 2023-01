【2022總結】2022香港票房出爐　《明日戰記》大收逾8千萬

▲ 2022年全港上映香港電影27部,其中以《明日戰記》大收逾8千萬。(資料圖片)

疫情下,香港電影市道大受影響,縱觀去年有不少佳作上畫,如《壯志凌雲 : 獨行俠》(Top Gun: Maverick)、《阿凡達 : 水之道》(Avatar: The Way of Water)、《明日戰記》、《飯戲攻心》、《阿媽有咗第二個》等,本地電影回勇,部分至今還在上映。直至去年12月尾,政府放寬防疫措施,恢復正常入座人數,吸引觀眾入場。

據香港票房有限公司綜合2022年全年香港電影市道,戲院為配合政府防疫,由1月7日至4月20日期間停業104天,損失了農曆新年及復活節兩大黃金檔期,縱使其後恢復營業,仍限制觀眾入座率在50%及85%,直至12月22日恢復正常入座人數,去年全年的票房總收入為1,143,848,662元,與2021年比較,下跌了5.38%,可見2022年電影業情況仍非常嚴峻。

2022年全港上映217部電影,香港影片27部,非香港影片190部。香港電影票房方面,以《明日戰記》最高,達81,783,591元;其次為《飯戲攻心》及《阿媽有咗第二個》(3電影仍在上映)。非香港電影票房最高為《壯志凌雲 : 獨行俠》,狂收107,702,455元。

責任編輯:蕭寶玲