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【内房危機】融創35.8億元人幣出售深圳地皮51%權益　料帳面虧5億、可3年內買回

股市 21:25 2023/01/03

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【内房危機】融創：擬以35.8億元人幣出售深圳在建地塊51%權益

融創中國 （01918） 公布，擬以35.8億元（人民幣，下同）向華發股份（滬：600325）旗下公司，出售深圳冰雪項目及酒店項目在建地皮的51%股權及債權，用於償還項目融資貸款和減少集團債務壓力。融創中國表示，公司可於2025年11月23日前回購相關權益。

融創預計，交易會帶來除稅前虧損5.1億元，若日後回購權益，可以彌補當前出售事項的虧損。

該地皮位於深圳市寶安區，由融創子企及華發子企分別持有項目51%及49%的權益。

按交易協議，華發會在今年1月5日前向融創支付首期款項20.94億元，金額與融創為項目所獲得的融資連本帶息總額相同。

交收後，華發應向目標公司提供股東借款以足額向政府相關部門繳納目標地塊的剩餘地價款63.55億元。

融創表示，由於目標項目正處於前期開發階段，後續需要較大資金投入，而現階段完成出售事項有助減少集團就目標項目的資本承擔，從而減少集團目前的資金壓力。

融創：保留項目51%股權的回購權

此外，融創稱，因看好項目的發展潛力，保留對51%股權的回購權，未來通過回購可繼續享有目標項目的潛在價值。

融創續指，回購代價將以出售事項的代價為基準，經考慮華發在融創退出股權期間的相關資金佔用費釐定。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：伍鍵文

內地物業 H股 港股 A股 華發股份（滬：600325） 融創中國（01918） 人民幣 深圳 中國
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