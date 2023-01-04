【中港通關】商界：兩地通關宜有序執行　倡商務客及有急切需要者優先

港府目標在周日（8日）實施中港兩地首階段通關，各行業對通關都有大大小小的期望。香港中華出入口商會常務會董許華傑及香港電子業商會會長吳自豪均表示，兩地通關應有序執行，建議港府定立清晰通關時間表並適時預早公佈，以及推出措施吸引內地遊客來港消費幫助提振香港經濟。

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外界盛傳中港兩地本月8日實施首階段通關，初期會設人數限額，主要開放予商務客及有急切需要返內地的香港居民出境。商界對此安排普遍表示歡迎，廠商會會長史立德日前在電台上表示，希望通關初期有3至5萬個配額，再逐步增至5萬或10萬，優先分配給有緊急需要的市民往內地，再到商界，並且期望商界每日有5千至6千個名額。

許華傑表示，通關有助促進兩地物流活動和人員往來，倡議政府通關初期開放更多配額予商務客，並在春節之後全面放寬內地居民入境。

許華傑、吳自豪等同樣希望政府在通關初期能開放更多名額給從事經濟活動的港商。另外，有中小企業界代表則希望通關後中港車能一程直接到達內地，方便高管前往內地面對面與國內企業代表洽談生意。

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記者：楊嘉軒