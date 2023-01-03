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【無與輪比@iM網欄】2023心水新車 各擅勝場 值得期待

名人薈萃 20:10 2023/01/03

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2022年似乎是電動車年——又或者說是Tesla年也不為過，Tesla兩個型號應毫無疑問是年內最暢銷的汽車型號。踏入2023年，又有何新車值得期待？以下幾款是筆者心水，排名不分先後，亦不肯定香港會否有售：

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo在香港已無正式代理，在零件供應不穩定，以及此意大利品牌獨有個性的設計之下，AR出名不易維修，但在港仍有一班Fans。Tonale是AR SUV家族的最新一員，亦是廠方首款插電混能（Plug-in-hybrid）汽車。搭載一副1.3公升四缸引擎，連同摩打可輸出272匹馬力，純電行程達48公里，已足夠在不少嚴限零排放的市中心行走。

Lexus RZ

又是SUV，但Lexus有其獨有的設計語言，即使對汽車沒太多研究，Lexus的SUV往往一望而知。Lexus近年正不斷將旗下現有的汽車型號電動化，而RZ將會是品牌首輛全新研發的EV。新車將採用e-TNGA底盤，姊妹車為同系的豐田BZ4X及SUBARU Solterra，但Lexus預料將會採用容量較大的電池。

Toyota Crown

「皇冠」向來是豐田的旗艦汽車，曾幾何時，皇冠更代表了一個標準，Corolla、Corona等型號亦是由其衍生而來（Corolla在拉丁文意思為「小皇冠」）。過往Crown曾是香港的士熱門探用型號，後來才另有「Crown Comfort」專供的士使用。Crown一向是皇牌房車，然而，最新型號的Crown已非「純種」的大型房車，而是像Crossover一類的車子。新Crown引擎亦已downsized，設有2.5公升及2.4公升Turbo型號，最大馬力達340匹——包括筆者在內的Crown Fans，應仍須一段時間才能接受新款皇冠。

BMW M3 Touring
SUV、電動、混能，在實用性上似乎「無得輸」，但駕駛本身就是「一件事」，不能純粹講求實用性——即使要講，熱血的駕駛感亦不能完全犧牲。BMW將推出M3的首款旅行車型號M3 Touring，５隻門、旅行尾、房車車架設定，沿用M3血統直六Turbo引擎，八速波箱，無混能、毋須充電，爆出最多503匹馬力，靜止加速至時速100公里3.6秒，睇樣已令人有「咁至係車」的感覺。

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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