【新界西人必睇】美孚轉車站投入服務 西隧轉車站完成翻新 九巴新增轉乘優惠一覽

九巴宣布，現時美孚一帶巴士站將提升為美孚轉車站，並新增一系列轉乘優惠，為荃葵青乘客提供更方便及超值出行選擇；此外，九巴亦完成翻新西隧轉車站，提供更清晰指示，輕鬆轉乘往來港島及西九文化區。

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全新投入服務的美孚轉車站涵蓋美孚總站及美孚站巴士站，並為途經轉車站的逾40條路線新增全新$4.2轉乘優惠。荃葵青的乘客只需先乘車到美孚轉車站，即可優惠轉乘指定九巴路線，前往市區各處，享受更優惠便捷的乘車體驗。為讓乘客更方便找到轉車位置，九巴將各巴士站的站位編上月台編號，其中美孚站往葵涌方向為A1至A4及B1至B4；往長沙灣方向則為C1至C3及D1至D2，美孚總站各月台編號為T1至T8。

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舉例乘客由荔景前往觀塘，可以先乘42線 [青衣（長康邨）⇋ 順利]、45線 [葵涌（麗瑤邨）⇋ 九龍城碼頭] 或46X線 [顯徑 ⇋ 美孚] 到美孚轉車站C2、C3或T8月台，再步行至C1月台，便可以轉乘40線 [荃灣（麗城花園）⇋ 麗港城] 前往觀塘，更可享$4.2轉乘優惠；乘40線由荃灣或葵涌出發，於美孚轉車站轉乘2A線 [美孚 ⇋ 樂華] 或6D線 [牛頭角 ⇋ 美孚] 往旺角、石硤尾或九龍城，更可享次程免費優惠。

西隧轉車站包括西區海底隧道收費廣場、雅翔道及西九文化區一帶的巴士站，除了為乘搭西隧路線的乘客提供轉乘往來港島各區的服務外，亦可優惠接駁西九專線296D線 [將軍澳（尚德）⇋ 九龍站]，直達西九文化區的M+和香港故宮。九巴已為西隧轉車站的車站加上月台編號，最近亦更新站內指示牌，清晰列出各路線月台的主要目的地，讓乘客輕鬆找到乘車位置。

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舉例乘客由荃灣西約前往銅鑼灣，可以先乘934線 [荃灣（灣景花園）⇋ 灣仔（菲林明道）]，到西隧轉車站A1月台，移步到後方A2月台免費轉乘936線 [荃灣（石圍角）⇋ 銅鑼灣（棉花路）] 或968線 [元朗（西）⇋ 銅鑼灣（天后）]，前往銅鑼灣；輕鬆直達西九文化區的乘客，則可以在D1月台轉乘西九專線296D線，最高同樣可享次程免費優惠。

乘客亦可在九巴手機應用程式App1933內，查閱美孚和西隧轉車站的路線資訊，配合程式內「鄰近路線」的功能，一併查閱轉乘路線到達轉車站的預計時間，計劃行程時更方便。

九巴亦會陸續翻新其他現有轉車站，並設立更多轉車站，轉車站設有清晰的指示及月台編號，讓乘客容易識別各路線位置，輕鬆轉乘前往目的地，方便乘客利用九巴龐大的巴士路線網絡，享用更優惠、便捷的選擇，令出行計劃更有彈性。

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責任編輯：陳詠妍