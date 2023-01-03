【周大調富格曲@iM網欄】維也納新年音樂會 一票難求

每年元旦，維也納愛樂樂團 ( Vienna Philharmonic Orchestra ) 都會舉辦新年音樂會 ( New Year Concert )，與世界各地的樂迷以音樂迎接新的一年。音樂會於維也納音樂協會大樓內的金色大廳舉行，音樂廳裝修華麗、聲效卓越，被譽為世上最佳的音樂廳之一。除了現場觀眾之外，音樂會同時現場轉播到九十多個國家，觀眾數以千萬計。當然，香港亦有不少知音人。今年的新年音樂會由香港電台轉播，能安坐家中免費欣賞到如此高水準的演出，是假期裏一個不錯的節目。

音樂會由著名奧地利指揮家 Franz Welser-Möst 擔任。Franz Welser-Möst 自2002年起出任美國克利夫蘭管弦樂團 ( Cleveland Orchestra ) 的音樂總監，為該團有史以來任職時間最長的音樂總監。Franz Welser-Möst 曾多次與維也納愛樂樂團合作，更先後於2011及2013年新年音樂會中擔任指揮，今年已是他第三次帶領維也納愛樂樂團於新年音樂會演出。曲目上，除了一些耳熟能詳的歌曲外，指揮 Franz Welser-Möst 亦替音樂會加入新元素，揀選了一些過往未曾於新年音樂會上演奏過的曲目，並首次加入女聲合唱 ( Vienna Girls Choir )。

音樂會長達兩個半小時，中場休息時間播放音樂短片，以紀念維也納世界博覽會 ( Vienna World’s Fair ) 一百五十周年。短片用上3D動畫技術，於當年世博的舊照片上加入新近拍攝的音樂片段，把觀眾帶到一百五十年前的維也納，讓當年的繁華景象重現眼前。

與其他頂級樂團比較，維也納愛樂樂團的音色比較暖和，特有的音色非筆墨可以形容。據了解，他們使用的樂器如單簧管、雙簧管、法國號、小號及定音鼓等，都跟其他樂團有所不同。隨着科技的進步，不少樂器無論製作及結構上都有所改變，以提高音準及音色的穩定性。但維也納愛樂樂團是世上少有的樂團，至今仍沿用特定的傳統樂器，以保留及承傳維也納愛樂樂團特有的音色。

弦樂方面，維也納亦有一套傳統的運弓方式及發音技巧，據說特別適合於樂團演奏。好一段時間，樂團中有二十多位小提琴手來自同一位奧地利小提琴教授 Alfred Staar 門下。 Alfred Staar 十六歲起參加維也納愛樂樂團，他的哥哥及弟弟都是維也納愛樂樂團的樂手，對樂團的藝術風格及要求非常淸楚。學生在 Alfred Staar 的指導下，維也納傳統提琴藝術 ( Viennese School ) 亦得以承傳。

一年一度的盛事，當然一票難求。音樂會現場設有一千七百多個座位，另有企位約三百個。部分門票以抽籤形式發售，每人限購兩票，並於一年前接受申請，票價由35歐羅至1200歐羅不等。據估計，每年申請購票的人數高達四十多萬，是真正的「幸運大抽獎」。不想參加「大抽獎」的話，在網上有一些預售門票的網頁，不知是真是假，比較好的座位 ( Category I ) 要 5990歐羅一張，企位都賣上650歐羅！

一票在手，是身份的象徵。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

更多周大調富格曲@Kalvin Chau的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！