國際知名DJ Alan Walker來港開騷 趁休息時間四出遊覽 乘坐最新昂坪360全景纜車Crystal+

國際知名DJ Alan Walker，將於本周五（1月6日）在亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站演唱會，並邀請男團MIRROR成員做演唱會特別嘉賓，Alan Walker還親自挑選歌曲跟MIRROR Crossover，門票公開發售瞬間已經被搶空。最近他已抵港為演唱會做準備，開騷前難得有假期的他，也在旅發局安排下在香港觀光，包括乘坐最新景點、昂坪360的全新全景纜車Crystal+。

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Alan Walker於周二（3日）在社交媒體IG上發帖，分享他乘坐昂坪360纜車的3張相片，並留言「Day off in Hong Kong。 」

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是次Alan Walker乘坐的昂坪360「全景纜車」Crystal+，於去年12月10日正式投入服務。Crystal+的車廂四面及底部均採用全透明強化玻璃，讓旅客可享環迴360度的全景視野，飽覽港珠澳大橋、香港國際機場及天壇大佛等綺麗景色。「全景纜車Crystal+」採用的精選玻璃，令纜車內的視野景觀超過8成，高於原有的水晶車廂，格外晶瑩剔透，視野更為清晰。首批「全景纜車Crystal+」共有7部車廂，相信為全球同類型擁有玻璃車身和車底的纜車中，車廂內空間面積最大的纜車。

此外，昂坪360亦推岀多輪宣傳攻勢，宣傳最新推出嘅全景纜車Crystal +。除了邀得剛出新歌嘅男神魏浚笙及大馬女神林明禎做代言人外，本周六（7日）更會有全港首個最離地演唱會上映，由新鮮出爐的叱咤女歌手金獎鄭欣宜夥拍叱咤男歌手銀獎馮允謙在全景纜車及昂坪市集演唱，各位樂迷記得留意！

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Alan Walker今次來港開騷，早上門票公開發售時，於短時間間被搶購一空。現年25歲的Alan Walker，他在YouTube音樂頻道的訂閱人數高達4,280萬，他的成名作《Faded》，於YouTube上播放次數更逾3億次，非常厲害。

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責任編輯：陳詠妍