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【FAANG】市場研究公司Constellation Research首席分析師：2023年美國大型科技股有望反彈

環球政經 19:13 2023/01/03

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市場研究公司Constellation Research首席分析師Ray Wang指出，2022年為美國科技股慘淡的一年，惟在今年有望見反彈。

Wang表示以長遠看，蘋果 （美：AAPL）將處於有利位置，因服務業務將持續增長。而中國亦將開關，故2023年下半年經濟可能就會好轉。

其他FAANG方面，Wang指出谷歌 （美：GOOGL）、亞馬遜（美：AMZN） 以及微軟 （MSFT），均因今年不斷增長的雲端業務而獲得巨大收益。

 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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此外，從業人員指數繼續下降。受疫情短期影響，製造業企業員工到崗率明顯不足。從業人員指數降至44.8%，比上月低2.6個百分點，拖累本月製造業PMI約0.5個百分點；反映勞動力供應不足的企業比重高於上月6.5個百分點。

 

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

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撰文：何珊如

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