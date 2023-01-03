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【小米1810】雷軍内部信勉勵員工為未來2至3年新一輪爆發做準備

股市 19:45 2023/01/03

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小米 （01810） 創始人雷軍發內部信稱，2023年對於小米而言，是開啟全新發展週期的一年，也是一系列的深刻的變革進入深水區之時，集團正處於全新階段的起跑線上，為未來2-3年的新一輪爆發做好準備。

雷軍稱，2023年小米的關鍵詞是「穩健推進，蓄勢待發」，集團需要更具勇氣、更有耐心、更具長遠全局視角，不斷夯實基礎、構建強化體系能力，為未來5至10年的長期發展打下堅實基礎，並為未來2至3年的新一輪爆發做好充分的準備。

雷軍：新任命高管擁豐富經驗及行業影響力

集團近日宣布高層人事更迭，雷軍稱，集團總裁盧偉冰擁行業的豐富經驗及影響力，對盧偉冰帶領集團相關業務取得關鍵戰略突破、贏得長期健康成長，充滿信心。

至於其他獲晉升的高管，雷軍表示，衆人始終踐行小米價值觀，在不同的崗位建立一系列「戰功」，證明自身出眾的能力，並贏得團隊的認可。

相關文章：

【小米1810】小米管理層變動　盧偉冰今日起接替王翔出任集團總裁　另3高層同獲提拔

【小米1810】小米發布Redmi K60 Pro　售價3299元人民幣起

編輯：伍鍵文

港股 管理層變動 人民幣 小米集團－W（01810） 雷軍 小米 行業
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