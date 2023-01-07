【Excel計數好幫手】微軟公式建議功能　導入自動化功能（附教學片）

▲ 微軟近日宣布在Excel網頁版加入兩大功能，包括「公式建議」（Formula Suggestions）和「示範公式」（Formula by Example），可以自動帶入公式，令網頁版使用體驗與桌面版更一致。

不少用戶近年改用Google文件、試算表、簡報等，透過雲端協作，企業電腦亦不再強制安裝微軟Office軟件Word及Excel等。Google試算表早在去年加入公式建議功能，而微軟近日亦似乎意識到要做好網頁版體驗，加入自動化功能，讓各位用戶或新手，更輕易使用Excel。

微軟近日宣布在Excel網頁版加入兩大功能，包括「公式建議」（Formula Suggestions）和「示範公式」（Formula by Example），可以自動帶入公式，令網頁版使用體驗與桌面版更一致。不過需注意的是，兩大功能目前僅支援英文，而且必須是Microsoft 365的付費訂閱用戶才能使用。

公式建議 提供六大函數

公式建議可為用戶的數據內容提供一些可能適用的工具選擇，每當在儲存格輸入「=」，就可以看到建議。該功能主要以同一行或同一列的數據，以及顯示的上下文來進行感知。

例如：每當Excel檢測到其他包含數字的行列旁有名為「Total」的行或列，就會給予匯總這些儲存格中數字的建議公式。Excel網頁版的公式建議目前提供：加總（SUM）、平均值（AVERAGE）、計數（COUNT與COUNTA）、最小值（MIN）、最大值（MAX），共六個函數。

從官方示範影片可見到，在儲存格輸入「=」後，系統自動帶入加總B2至B15儲存格數字的函式「=SUM(B2:B15)」，如果用戶以滑鼠按著儲存格右下角並向右拖曳，另外3個儲存格也會套用相同公式，直接產生加總數字。

示範公式功能 類似桌面版快速填充

如果用戶曾使用桌面版Excel中的快速填充（Flash Fill），可能會對此感到熟悉。示範公式在偵測到模型時，會自動填充一系列儲存格，在執行手動重複數據輸入時非常有用，能節省必須在多儲存格中重複輸入相同公式的工作時間。

責任編輯：張寶燕

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