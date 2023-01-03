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【AAPL】傳蘋果推出平價版AirPods 售價將低於AirPods 2的129美元

環球政經 18:46 2023/01/03

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據外媒引述海通國際分析師Jeff Pu在最報告報道，Jeff Pu在最新報告指，蘋果（美：AAPL）將推出的AirPods Lite，其售價將低於AirPods 2 的129美元，與其他平機藍芽耳機品牌競爭。

市場估計中國立訊精密有望成為獨家組裝代工廠，因目前蘋果四款的AirPods，除了部分 AirPods 2由歌爾聲學負責組裝外，其他AirPods全由立訊生產。

 

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記者：何珊如

 

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