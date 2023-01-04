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阿根廷門神嫌英國治安唔好 豪斥19萬買保安犬護世盃金牌

環球社會熱點 09:05 2023/01/04

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阿根廷在今屆世界盃奪冠而回，效力英超球會阿士東維拉的門將馬天尼斯算是一大功臣。即將回歸球會的馬天尼斯據悉嫌棄英國治安不夠好，斥巨資2萬英鎊購買保安犬，保護自己幾經辛苦獲得的世界盃金牌。

Salt Bae落場摸世界盃惹爭議 FIFA打破沉默展開調查 【下一頁】

美斯卡塔爾房間原封不動 料改成博物館供參觀 【下一頁】

阿士東維拉（Aston Villa）的阿根廷門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）在世界盃假期完結後，即將歸隊報到。英國媒體報稱，馬天尼斯因擔心英國治安問題，特意購買美軍海豹部隊（SEALs）及英國特種部隊（SAS）均有使用的比利時牧羊犬「看家」。

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據報，比利時牧羊犬要價由2萬英鎊起（約18.6萬港元），重量達最多30公斤。有指馬天尼斯希望添購比利時牧羊犬，有助保護放在西米德蘭茲（West Midlands）家中的世界盃金牌及居住的家人。

多名英超球星及領隊亦據悉有飼養比利時牧羊犬作為家中安保一環，當中包括阿仙奴（Arsenal）的西班牙領隊阿迪達（Mikel Arteta）及熱刺法國門將洛里斯（Hugo Lloris）等。

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責任編輯：吳漢培

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