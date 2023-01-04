美航空公司出動免費機票 鼓勵收養幼貓

隨動物權益愈發引起關注，領養代替購買已成近年大趨勢。美國最近有三隻待領養幼貓被分別以3間航空公司名稱命名，為鼓勵民眾領養，有航空公司表示將提供免費機票。美國邊疆航空表示，會向領養3隻幼貓的民眾提供免費機票代金券。據報其中一隻幼貓原定以另一航空公司命名，但因該公司近期大量取消航班，最終作罷。

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位於美國拉斯維加斯（Las Vegas）的動物收容所Animal Foundation近期將三隻尚未開眼的幼貓，分別命名為「Frontier」、「Spirit」及「Delta」。名字和邊疆航空（ Frontier Airlines）、精神航空（Spirit Airlines）及達美航空（Delta Airlines）一致。

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邊疆航空公司在社交平台Twitter上表示，很樂意向收養隻幼貓「Spirit」及「Delta」的人士，每人免費贈送兩張機票換領券，而收養「Frontier」的人士，公司更會贈送4張。

邊疆航空發言人透露，換領券已交予收容所。但由於幼貓太過年幼，大約一個月後才能開放予公眾領養，屆時才會將換領券贈送給領養人。邊疆航空傳播總監Jennifer de la Cruz表示，收容所亦感激公司行動。

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由於達美航空與精神航空及邊疆航空不同，不屬於廉價航空，有網民好奇收容所改名標準。

收容所未有回應，但透露幼貓「Spirit」原定取名「Southwest」，但由於同名的西南航空（Southwest Airlines）上周大量取消航班引發危機，所以最終改變計劃。

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責任編輯：李俊儀