【人事變動】星展香港委任郭宗翰為香港財資市場部總監

星展銀行（香港）宣布委任郭宗翰，接替梁德立而成為香港財資市場部總監，並於2023年1月1日起生效。他將負責監管財資市場部各個部門，包括業務策略及各項銷售、交易和固定收益的活動。此外，他亦將代表財資市場部成為星展香港管理委員會成員。

獲委任之前，郭為信用衍生品及數理量化與技術建模的區域主管，主要負責管理市場風險，領導新產品計劃，制定價格模型及研發系統的策略性方針。在任其間，郭亦曾參與設立基金結構部門並於新加坡指導財資市場推出首項可變資本公司基金。

星展香港指，梁德立將於2023年2月1日調往新加坡，繼續擔任財資市場部的企業諮詢銷售環球總監職位。自2003年加入星展香港以來，梁為財資市場部增長和成功不可或缺的一環，他善用數碼技術和數據，帶領財資市場部逐步數碼化並邁向成功。

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編輯：胡學能