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【2023展望】工銀國際：恒指最樂觀見21600點　睇好軟件及互聯網類股份

股市 18:40 2023/01/03

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港股2023年首個交易日取得開門紅，突破2萬點關收市。工銀國際認為內地經濟進一步復甦，對今年港股表現起積極作用，將帶動股市見底回升。在樂觀假設下，恒指年內有望見21600點，以今日收市20145點計，潛在升幅達7.2%。又睇好軟件及互聯網類股份，認為行業或能率先受惠流動性改善。

料加息後平台期成股市上升催化劑

該行預期美國聯儲局今年加息節奏有望放緩，終端利率（Terminal）會在5厘至5.25厘水平，估計加息周期結束後，將會出現一段平台期，屆時所帶來的邊際流動性寬鬆利好，可望成為股市向上的催化劑。

工銀國際預期，海外流動性改善、配合中國經濟進一步復甦及港股相關政策支持下，今年港股或觸底回升。

該行指，在中性假設下，今年恒指盈利預測同比上升5%，預測估值在9倍，恒指今年預測點位在18500點，該情況假設概率為12%；在樂觀假設下，今年恒指盈利預測同比增長10%，預測估值在10倍，恒指預測點數會在21600點，該情況假設概率為10%；在悲觀假設下，2023年恒指盈利預測同比增長0%，預測估值在9倍，恒指預測會在17600點水平，該情況假設概率為9%。

互聯網股份核心業務較穩建

工銀國際建議在市場出現明確轉勢時，可從防禦型的電信服務、公用事業及日常消費等行業逐漸轉向高波動行業，如信息技術、醫療保健、非日常消費等，或能率先獲得估值彈性所帶來的優勢。

該行指當中以軟件及互聯網更具內循環的特徵，且核心業務較為穩健，在政策端不出現超預期的情況下，或能率先受益流動性改善。反而硬件科技更多涉及全球產業鏈，正處轉型階段，基本面及政策面或存在更多不確定性。

另外，又提到在整體消費復甦仍然疲弱的環境下，體育用品及啤酒板塊業績穩定性及盈利可見性將更具優勢。

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編輯：葉志偉

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