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內地優才剛成本港永久居民　即花802萬購盈翠半島

股樓投資 18:06 2023/01/03

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中港通關在即，近期樓市交投好轉，有內地優才剛取得本港永久居民身份，即決定入市。中原地產范德輝說，青衣盈翠半島9座中層F室，實用面積523平方呎，兩房間隔，外望山景及開揚遠景，放盤約3個月，日前以802萬元易手，累減148萬元，即約16%，實用呎價約15,335元。

范德輝表示，買家為內地優才，剛取得本港永久居民身份，便立即入市上車。該新香港人買家覺得青衣交通方便，居住環境舒適，快速鎖定進駐，參觀上址更一見傾心，翌日「翻睇」後隨即議價承接。

資料顯示，原業主於1998年以271.5萬元一手買入單位，持貨24年，現帳面獲利530.5萬元，物業期內升值2倍。

延伸閱讀【有相睇】慈父慈母先斬後奏為愛兒覓盤上車 即晚連睇新葵芳花園10盤 傾妥價錢即叫兒子簽名【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 新葵芳花園 葵涌 中原地產

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