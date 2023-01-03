【職場熱話】公司晚宴遊戲玩出禍 為爭頭獎機票 實習生撞飛女主管 實習生：憑本事贏返嚟嘅獎點解要讓？

日本公司有一個獨特的職場文化，就是每逢年底會舉行「忘年會」，邀請員工同事們一同吃飯飲酒，並回顧過去一年的成績，互相勉勵新的一年能有更好的表現。原意是好的，但近日有網民在討論區發帖，指自己在日資公司工作，在忘年會上因玩遊戲，卻發生了一些不愉快事件。

忘年會實習生VS女主管玩遊戲經過：

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對於事件中實習生的表現，大部份網民均支持其做法，普遍認為既然是玩遊戲贏了，怎麼可能要讓給主管，涉及公平原則問題。

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網民回應：

又唔係一千幾百萬，個主管咁都睇唔開？冇大志

咁佢都一樣可以去完日本玩之後轉工啫，工又唔一定打一世

機會自己爭取，如果只係高層玩，自己開小派對算啦

正常係班高級的「知定」唔好出嚟同班前線爭。你搵幾萬，人哋搵萬幾，你AL十幾日起跳，人哋幾日起跳，無兵司令你做晒佢囉

我反而覺得係主管應該讓啲細去玩，主管人工高仲同啲細爭。

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責任編輯：李兆明





