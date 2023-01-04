【著數優惠】九巴club1933推兔年抽獎活動 送「一年免費搭九巴」及限量版八達通卡 獎品總值超過20萬元

九巴會員計劃club1933推出「兔年抽獎」，旗下會員將自動享有抽獎機會，獎品包括「一年免費搭九巴」連九巴限量版八達通卡。九巴將以電腦隨機抽出40名得獎者，結果將於2023年2月6日公布。

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凡於2023年1月31日或之前已登記成為club1933會員的人士，即可自動享有一次抽獎機會。抽獎將於2023年2月3日舉行，共40名得獎者將以電腦隨機抽出，獎品包括：

20名得獎者各獲得「一年免費搭九巴」連九巴限量版八達通卡，每份獎品價值10,140元；

20名得獎者各獲得一張九巴限量版八達通卡連九巴月票一張，每份獎品價值780元。

抽獎結果將於2023年2月6日於《App1933》手機應用程式內公布，每名得獎者亦會獲電郵通知領獎詳情，電郵將傳送至得獎者於club1933內登記的電郵地址。

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責任編輯：嚴浩文