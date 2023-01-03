南韓擬加推減稅措施 爭半導體及科技業投資

南韓科技業高速發展，半導體工業更是業界首屈一指。當地政府表示，有意推出進一步減稅措施，吸引更多半導體及科技行業投資，希望確保供應鏈安全之餘，亦想藉此刺激經濟增長。

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韓聯社周二（3日）報稱，半導體﹑電池及疫苗與螢幕等「國家戰略技術」的大企業適用的免稅率將從目前的8%上調至15%。相關中小企的免稅率亦由16%，提升至25%。

即將企業投資領域不屬「國家戰略技術」，今年投資數目較過去3年平均有增長，相關部分亦可享10%免稅。

針對「國家戰略技術」研發投資，南韓將維持現時30至50%免稅率。同時，政亦重新實施臨時投資免稅制，即投資新誕業或原創技術等領域的企業可享6至18%免稅率。

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企劃財政部表示，受新冠疫情及芯片供應短缺影響，國際社會已重新意識到本地生產的經濟及安全價值。財政部強調，在全球科技及供應鏈競爭加劇局勢下，如芯片等高經濟安全價值的戰略產業需要政府全面支援。

副總理兼財政部長秋慶鎬表示，全球經濟增長放緩及加息下，南韓經濟今年面臨進一步挑戰，強調政府有必要加碼減稅來支持如芯片業等當地經濟主要支柱。2022年，相關行業佔南韓設備投資約17.7%。

按政府推算，南韓2024年庫房稅收減少超過3.6萬億韓圜（約220億港元）。2025至2026年庫房稅收每年減少1.37萬億韓圜（約83.9億港元）。財政部指減稅方案將提交國會審批，需要取得反對派支持才有望通過。

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責任編輯：吳漢培