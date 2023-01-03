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【新春好去處】黃大仙中心「雀藝－尋覓麻雀美學」展覽 設3米高麻雀打卡位及揮春工作坊 同場加映新春賀年市集

理財智慧 18:22 2023/01/03

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黃大仙中心與「麻雀獻藝」攜手呈獻「雀藝－尋覓麻雀美學」主題活動，活動展出極具歷史價值的麻雀珍品，包括具百年歷史的稀有牛骨手雕麻雀、1970年代的竹背日本麻雀牌、多副稀有的香港手雕麻雀牌，以及彌足珍貴的珍藏圖錄及書籍。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

除了麻雀美學展覽及多個以麻雀為主題的打卡裝置外，「麻雀獻藝」更為是次活動設計了「黃大仙中心 X 麻雀獻藝尊貴麻雀套裝」，設計靈感來自傳統中式節慶與黃大仙區地標特色，再配以極富現代感色彩而成的麻雀套裝，展現麻雀美學與工藝發展的可能性，耳目一新的設計為大家帶來新年新氣象。

展出逾20款麻雀珍品

黃大仙中心北館一樓將設「麻雀美藝」展覽，四個展區會從歷史文化和美學角度，解構麻雀引人入勝的魅力。由本地碩果僅存的手雕麻雀工匠張誠忠師傅及插畫師女兒Karen Aruba成立的「麻雀獻藝」，致力把細緻的麻雀工藝呈現眼前，為傳統賦予藝術美的新生命，並把這項獨特技藝推廣至世界各地。

市民如想知道麻雀的起源故事，可透過欣賞跨年代以不同物料（包括紙、牛骨、竹、木、黃銅、膠木等）製作的麻雀珍品及相片，了解「馬吊牌」如何一步一步演變成現今常見的麻雀，認識每個年代有關麻雀的歷史故事和有趣冷知識。大家更可學習到麻雀如何由初期只有一至九個號碼，發展到有筒、索、萬、番子及「春、夏、秋、冬、梅、蘭、菊、竹」八款花牌的統一配置。

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展覽亦會展出世界各地不同玩法的手雕麻雀，包括有動物牌的「馬來西亞麻雀」、有十六隻百搭牌的「越南麻雀」、有八隻Joker牌的「美國麻雀」及加入寶牌玩法的「日本麻雀」等。展覽亦會展出製作麻雀的器具及機械相片，認識由打磨至雕刻的製作工序，細訴昔日「復興隆麻雀廠」的小故事，窺探香港麻雀製造業的輝煌事跡；同時展出90年代復興隆麻雀廠麻雀及多款奇趣麻雀牌。

現場亦會展示「麻雀獻藝」為今次活動而設計的全手雕麻雀，由女兒Karen主理設計再由父親張誠忠師傅負責手雕工序，展現工藝傳承。當中八款花牌的手雕圖案，均以黃大仙的文化特色設計，獨一無二的圖案呈現出黃大仙的地道情懷及故事，市民亦可近距離欣賞手雕麻雀一劃、一刻的細膩工藝。

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巨型麻雀打卡裝置

由即日起至2月5日，黃大仙中心北館設有3米高的巨型立體麻雀打卡裝置，必定成為各位「雀」友必到的朝聖景點，快來兜一圈，感受筒、索、萬及番子一眾「喜雀」帶來的閃耀祝福。想將行運福氣分享給摯愛？可以走進「雀祝傳情」WhatsApp 手機貼圖製作站，以個人頭像配上自由挑選的吉祥語句及相框，製作成滿載祝福的WhatsApp貼圖揮春，廣發親友，送上別開生面的新春祝賀，新春喜事浪接浪。於新年前夕，黃大仙中心更聯乘商戶張小泉合辦「紙藝迎春：手工剪紙揮春工作坊」，讓市民施展手藝，為家居添置濃厚新春氣息。

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贏取限量麻雀套裝

除了場內消費換領活動外，由1月22日至25日（大年初一至初四），成為領展會員及憑即日任何消費發票，即可親臨黃大仙中心一樓現場大玩「新春Good Luck」遊戲考驗甩牌技術，只要於限時內甩出指定次序之「十三么」，每日頭三位完成挑戰的領展會員，即可獲得「黃大仙中心 X 麻雀獻藝 尊貴麻雀套裝」。

此外，黃大仙中心北館1樓中庭將舉辦新春賀年市集，參茸海味、賀年禮品及特色應節食品齊備，方便大家一站式輕鬆辦年貨，為團年與親友相聚做足準備。

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黃大仙中心「雀藝－尋覓麻雀美學」主題活動

活動日期：即日起至2023年2月5日

活動時間：上午11時至晚上8時

活動地點：黃大仙中心北館

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