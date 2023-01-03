▲ 【恒大3333】路透：恒大香港總部招標失敗 據報買家的報價及條款不符合要求

中國恒大 （03333） 位於灣仔告士打道的香港總部早前被債權人接管後招標出售，但路透引述兩名消息人士指，恒大香港總部招標失敗，主要與買家的報價及條款不符合要求有關。恒大總部的主要債權銀行中信銀行 （00998） 香港子公司、恒大及第一太平戴維斯均沒有回應及評論。

報道指，恒大總部的估值介乎80億至90億元，接管人於9月接管恒大總部後，去年已將其招標出售，截標日期為去年10月31日。

外媒早前曾引述接管人委託公開招標出售的第一太平戴維斯指，恒大總部吸引數十位潛在買家，包括本港地產商、家族辦公室等，當中不少已簽署保密協議，長實 （01113） 曾表示有意入標競投恒大總部。

現時恒大背負約3000億美元債務，故在債權人接管香港總部前，一直試圖透過出售香港總部，以籌措資金。

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編輯：陳韻妍