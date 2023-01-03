【平衡地區發展】日本政府提高搬離東京津貼　每名子女可獲100萬日圓

日本有三分一人口集中在東京，而為了紓緩地方人口流失問題，日本政府將 搬離東京的津貼金額大幅提高。 從2023財年開始，從每名未成年子女30萬日圓，提高至100萬日圓。

事實上，日本政府自2019年起，已為搬離東京的家庭提供補貼，每個家庭最高可獲總額300萬 日圓 的補助；如育有未成年子女更可以享額外津貼。而條件是需要在東京以外的地方生活5年以上，否則需要退回補助金。

目前，約有1300個市町村參加這項補貼措施。

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雖然如此，有日本網民對 計劃表現出懷疑態度， 有人在推文中表示：「100萬日元聽起來很多，但並不能促使人們生孩子。」

計劃自2019年推行，但直到2021年只有不足2400人申請政府的搬家補助，是 次提高補貼金額，再次體現日本政府尋求解決地區發展不均問題的決心。

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