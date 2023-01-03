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【平衡地區發展】日本政府提高搬離東京津貼　每名子女可獲100萬日圓

環球政經 17:46 2023/01/03

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日本有三分一人口集中在東京，而為了紓緩地方人口流失問題，日本政府將搬離東京的津貼金額大幅提高。從2023財年開始，從每名未成年子女30萬日圓，提高至100萬日圓。

事實上，日本政府自2019年起，已為搬離東京的家庭提供補貼，每個家庭最高可獲總額300萬日圓的補助；如育有未成年子女更可以享額外津貼。而條件是需要在東京以外的地方生活5年以上，否則需要退回補助金。

目前，約有1300個市町村參加這項補貼措施。

【濠賭股】瑞銀：內地重開步伐超預期 濠賭股全綫「買入」  最看好金沙及新濠（附濠賭股評級及目標價）【見下頁

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雖然如此，有日本網民對計劃表現出懷疑態度有人在推文中表示：「100萬日元聽起來很多，但並不能促使人們生孩子。」

計劃自2019年推行，但直到2021年只有不足2400人申請政府的搬家補助，是次提高補貼金額，再次體現日本政府尋求解決地區發展不均問題的決心。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 補貼 日圓 日本 東京 人口

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