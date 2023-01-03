【說好香港故事】阿布泰搶人才搶商機　以特許經營拓展零售市場

▲ 阿布泰創辦人林景楠日前在其Facebook專頁公布品牌將推出全新特許經營計劃，助港企「說好香港故事」。（資料圖片）

AbouThai 阿布泰國生活百貨（簡稱「阿布泰」）是港人熟悉的連鎖生活百貨專門店，主要銷售來自泰國的進口零食、生活用品、健康產品及個人護理產品，現時亦有銷售香港本土產品。阿布泰近年不斷擴張，截至2022年12月於香港共有26間分店。

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阿布泰創辦人林景楠在其Facebook專頁宣布，品牌將會推出全新特許經營計劃（Franchise）：「突破舊有概念，用全新方式將特許經營引入零售市場，為同業帶來新的出路，彈性地為您打造最適合您的特許經營方案，由零經驗的創業者、小本經營的商戶，以至企業投資專家，都一律適合。」攄指，阿布泰推出的特許經營計劃有5大重點：

低入場門檻 ：低至10萬元起，已經可以加盟；

：低至10萬元起，已經可以加盟； 提高品牌知名度 ：透過阿布泰為參與夥伴的品牌或產品聯乘，擴展客戶群；

：透過阿布泰為參與夥伴的品牌或產品聯乘，擴展客戶群； 自負盈虧 ：阿布泰不會抽取營業額或分享利潤，並非「幫阿布泰打工」；

：阿布泰不會抽取營業額或分享利潤，並非「幫阿布泰打工」； 共享阿布泰營運經驗 ：根據阿布泰多年來在香港的銷售數據和獨家產品，為參與夥伴的業務提供參考；

：根據阿布泰多年來在香港的銷售數據和獨家產品，為參與夥伴的業務提供參考； 提供營運建議：林景楠在FB表示，他本人將親身參與特許經營團隊，提供銷售建議和推廣策略。

林景楠表示，首階段的特許經營計劃名額有限，將會讓潛在夥伴以先到先得形式登記，並進行商業篩選。計劃希望吸引生意不景的店舖參與，拓展本地顧客群。「讓我們一起為這個城市努力，說好香港故事；說好您們每個人的奮鬥故事。」

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責任編輯：楊嘉軒